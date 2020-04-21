Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı!

Çin’de yapılan yeni bir araştırmada, yeni tip corona virüsün (Covid-19) geçen yıldan bu yana onlarca kez mutasyona uğradığı ve şiddetleri değişken olan en az 30 farklı türe ayrıldığı ortaya konuldu.

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Çin'de yapılan bir araştırmaya göre, 30 farklı yeni tip corona virüs (Covid-19) türü olabilir. Zhejiang Üniversitesi araştırmacıları, Covid-19’un geçen yıl hayvanlardan insanlara atlamasından bu yana onlarca kez mutasyona uğradığını açıkladı.

"30 mutasyonun 19'u daha önce görülmedi"

Bilim insanları, yaşları 4 ay ile 71 arasında değişen bir grup Covid-19 hastasını inceledi ve 19'u daha önce hiç görülmemiş 30 mutasyonu ortaya çıkardı. Buna göre, bazı mutasyonlar virüsün vücuttaki hücreleri istila etme yeteneğini arttırırken, diğerleri hastalığın hücreleri öldürmesine ve daha hızlı çoğalmasına yardımcı oldu.

South China Morning Post’un haberinde, en ölümcül mutasyonların Avrupa'ya yayılmış olanlara, daha zayıf mutasyonların ise Washington Eyaleti gibi ABD'nin bazı bölgelerinde dolaşanlara benzediği belirtildi.



Coronavirüs bağışıklık sistemine göre mutasyon geçiriyor

Bununla birlikte bilim insanları, virüslerin farklı popülasyonlardaki bağışıklık sistemi direncinin üstesinden gelmek için sürekli olarak mutasyona uğradığını söyledi.

"En agresif tür, en zayıftan 270 kat daha fazla viral yük oluşturuyor"

Sonuçlara göre en agresif corona virüs türü, en az güçlü tipin 270 katına kadar viral yük oluşturdu. Profesör Li ve ekibi, en yüksek viral yükü üreten mutasyonun 'daha yüksek hücre ölüm oranına' yol açtığını açıkladı.

En ölümcül tip Avrupa'da

Araştırmacılar, üniversitenin bulunduğu Çin’in Zhejiang kentinde en ölümcül mutasyonlardan bazılarını bulduğunu ve bu mutasyonların, ABD’nin salgın merkez üssü New York'a yayılmadan önce İtalya ve İspanya gibi çok sayıda Avrupa ülkesinde de görüldüğünü bildirdi.