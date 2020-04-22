Fenerbahçeli Berke Özer karantinaya alındı

Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, Türkiye'ye geldi. Berke, Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi yurdunda 14 gün boyunca karantinada kalacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor.

Berke Özer de kafilede

Belçika'dan uçakla getirilen 328 Türk vatandaşı, sağlık kontrolünden ardından, Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda karantinaya alındı. Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer de kafilede yer alıp Türkiye'ye geldi.

14 gün boyunca karantinada kalacak

Genç kaleci, karantina işlemleri için Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi yurdunda yerleşti. Berke 14 gün boyunca karantinada kalacak.