Fenerbahçeli Isla eşi Gala Caldirola ile karantinada aşk tazeledi dansları olay
Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte karantinada aşk tazeledi. Isla, eşi Gala Caldirola'nın dansı dikkat çekti.
Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Mauricio Isla'nın eşi ve kızı, Şili'den gelmelerinin ardından Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. Eşi ve kızını yalnız bırakmak istemeyen Isla, kendi isteğiyle yurda yerleşti.
Pencereden görüntülendi: Devlet yurdunda bulunan Fenerbahçeli Mauricio Isla ve ailesinin karantina süresinin Cuma günü son bulacağı öğrenilirken, Isla'nın eşi Gala Caldirola yurt odasının penceresinde görüntülendi. Gala Caldirola bir süre hava alıp telefonuyla ilgilendikten sonra içeriye girdi.
Sosyal medyadan paylaştı: Şilili futbolcunun eşi Gala Caldirola, izolasyondaki görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Isla ve eşi 'Görevimiz tehlike' adlı filmin müziği eşliğinde karantinadaki hünerlerini sergiledi.
“Aşk elimizde, onu bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz”: Çift dün kaldıkları odada dans etti. “Aşk elimizde, onu bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz” diyen Gala Caldirola salgın bittikten sonra devam edecek yarışma için yine Şili’ye gitmeye kararlı.