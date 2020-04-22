Fenerbahçeli Isla eşi Gala Caldirola ile karantinada aşk tazeledi dansları olay

“Aşk elimizde, onu bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz”: Çift dün kaldıkları odada dans etti. “Aşk elimizde, onu bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz” diyen Gala Caldirola salgın bittikten sonra devam edecek yarışma için yine Şili’ye gitmeye kararlı.