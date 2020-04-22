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Pellegrini Fenerbahçe için Türkiye'ye geliyor

Fenerbahçe'nin prensipte el sıkıştığı Şilili teknik direktör Manuel Pellegri'nin corona virüs salgını bittikten sonra Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda somut adımlar atılmaya başlandı. Sarı-lacivertli kulübün, Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini ile bir aydır sürdürdüğü görüşmelerde sona yaklaştığı öğrenildi.

3 hafta önce telefon görüşmesi gerçekleşmiş
Şili'nin La Cuarta Gazetesi, Fenerbahçe'nin son olarak İngiliz ekibi West Ham United'ı çalıştıran 66 yaşındaki Teknik Direktör Manuel Pellegrini ile bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Haberde, Fenerbahçe ile Pellegrini arasındaki telefon görüşmesinin 3 hafta önce yapıldığını ifade edildi.

İlk temas bir ay önce kurulmuş
Fotomaç'ın haberine göre; hoca konusuyla bizzat ilgilenen başkan Ali Koç'un, Pellegrini ile ilk teması yaklaşık bir ay önce kurduğu öğrenildi. 66 yaşındaki teknik direktörün menajeriyle yapılan ilk görüşmenin ardından bir kaç telefon görüşmesi daha yapıldığı ve kulübün şartlarının sunulduğu ifade edildi.

Salgın bitince gelecek
İspanya'dan da üç kulübün talip olduğu Şilili hocanın İstanbul'a davet edildiğini bildiren kulübe yakın kaynaklar, "Corona salgını bitip, uçuşlar açılınca Pellegrini Türkiye'ye gelecek" dediler.

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