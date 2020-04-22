Fenerbahçe'nin Caner Erkin'e teklifi ortaya çıktı

Sol bek arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin'e 2+1 yıllık teklifte bulunduğu öğrenildi.

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Caner Erkin'e yeniden Fenerbahçe yolu gözüktü. 2010-2016 yılları arasında tam 6 sezon sarı-lacivertli formayı giydikten sonra İnter'e transfer olan ancak İtalyan ekibinde yaz kampı geçirdikten sonra Beşiktaş'ın yolunu tutan 31 yaşındaki yıldıza 2+1 yıllık teklif iletildi.

Menajeriyle ilk teması kuruldu

Fotomaç'ın haberine göre mukavelesi bitecek sol bek Hasan Ali ile henüz görüşme yapmayan yönetimin, Caner'in menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi.

TL üzerinden 2+1 yıllık teklif

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli sol bekin bonservis maliyetinin bulunmaması nedeniyle transfere sıcak bakan Fenerbahçe yönetiminin, 2+1 senelik sözleşme teklifini TL üzerinden yaptığı ifade edildi. Caner'in de iki lig, iki kupa şampiyonluğu yaşadığı Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istediği dile getiriliyor.