Alman gazeteci isyan etti: Ülkemdeki olumsuz Türkiye haberleri asılsız

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan emekli gazeteci Alman Holger Vorbeck (74), Alman basınında Türkiye'yi koronavirüs salgınıyla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanmasına tepki gösterdi.

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Almanya'da 35 yıl Die Welt Gazetesi, Der Spiegel ve Focus dergilerinde gazetecilik yapmasının ardından emekli olan ve 2015 yılında Antalya'nın Alanya ilçesine yerleşen Almanya vatandaşı Holger Vorbeck, ülkesinin basınında Türkiye aleyhinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Hastanelerin tıka bası dolu olduğu, toplu mezarlar kazıldığı gibi haberler

Asılsız haberlere tepkisini ilk olarak sosyal medyadan dile getirdiğini ve Almanya'da da eleştirisinin basında yer bulduğunu belirten Vorbeck, "Alman basınında Türkiye'de hastanelerin tıka bası dolu olduğu, toplu mezarlar kazıldığı gibi haberler yer aldı. Koronavirüs tedavisinde tıbbi yetersizlik olduğu, hastanelerin hastalara bakamadığı haberleri yer aldı. Türkiye'de çok iyi hizmet yapılıyor. Süreci iyi yönetiyorlar. Haberler asılsız ve tamamen uydurmadır. Ben tepkimi sosyal medya üzerinden de gösterdim. İnanmayanlar olursa da 'gelsin kendisi görsün' dedim" dedi.

Yapılan haberler yanlış

Haberlerde Türkiye üzerinde birçok olumsuz iddia ortaya atılmasından dolayı gazeteci olarak rahatsız olduğunu anlatan Vorbeck, "Ben de bir gazeteciyim. Yapılan haberler yanlış. Meslektaşlarımı doğru haber yapmaya davet ediyorum. Burada tıbbi yetersizlik söz konusu dahi değil. Ben 65 yaş üstü olduğum için evde kalıyorum, fakat her türlü hizmetimi evimden alabiliyorum. Birkaç gün önce Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (ALKÜ) gittim. Test için gittiğim hastanede doktorlar, hemşireler, çevirmenler, laboratuvar görevlileri çok yardımcı oldu" diye konuştu.

Umarım gerçekleri görürler

Kamu binaları veya hastane hizmetlerinde aksama veya yetersizlik olmadığını ifade eden Vorbeck, şöyle dedi:

"Hastanelerde hiçbir problem yok. Sokaklar ve binalar durmadan dezenfekte ediliyor, vatandaşların borçları ertelendi, krediler verildi, vergiler düşürüldü, sağlık çalışanlarının maaşları artırıldı. Pandeminin ardından 32 bin doktor ve hemşire daha işe alındı. Türkiye'de koronavirüs tedavisi ücretsiz ve tüm vatandaşlara ücretsiz maske veriyorlar. Hatta ürettikleri maskeyi Almanya, İtalya, ABD ve İspanya'ya da gönderiyorlar. Alman basınındaki meslektaşlarım umarım bu gerçekleri görürler."