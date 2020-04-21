Isparta'da gölün ortasındaki adada koronavirüsten izole bir hayat sürdürüyorlar

Beyşehir Gölü'ndeki irili ufaklı 32 adanın en büyüğü Mada Adası'nda, yaklaşık 30 hanede 180 kişi yaşıyor. Mada'ya ulaşım, hemen her ailede bulunan kayıklarla sağlanıyor. Adaya gitmek ya da buradan ayrılmak isteyenler, kayıklarla 700 metre kürek çekiyor.