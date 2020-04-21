Isparta'da gölün ortasındaki adada koronavirüsten izole bir hayat sürdürüyorlar
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliği taşıyan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası'nın sakinleri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından izole bir hayat sürdürüyor.
Beyşehir Gölü'ndeki irili ufaklı 32 adanın en büyüğü Mada Adası'nda, yaklaşık 30 hanede 180 kişi yaşıyor. Mada'ya ulaşım, hemen her ailede bulunan kayıklarla sağlanıyor. Adaya gitmek ya da buradan ayrılmak isteyenler, kayıklarla 700 metre kürek çekiyor.
İzole hayat sürüyorlar
Bu nedenle yıllardır çok fazla kişinin uğramadığı adanın sakinleri, Kovid-19'un ardından giriş ve çıkışların kısıtlanmasıyla hastalıktan tamamen izole hayat sürmeye başladı.
Vefa Sosyal Destek Grubu, kayıklarla adaya ihtiyaçları ulaştırıyor
Yaş ortalaması oldukça yüksek olan ada sakinlerinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor. Vatandaşların gıda, ilaç gibi ihtiyaçlarını alan ekipler, kayıklara binerek adaya ulaşıyor. Ekipler, kapı kapı dolaşarak ihtiyaç listesindekileri talepte bulunanlara dağıtıyor.
Vefa ekiplerini karşılarında görünce mutlu olan yaşlılar da onlara ayran ve gözleme ikramında bulunuyor. Bugüne kadar ada sakinlerinin hiçbirinde Kovid-19 hastalığı görülmedi.