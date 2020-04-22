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Dolar 7 lira sınırına dayandı! Güne 6,98 TL seviyesinden başladı

Döviz kurlarındaki hızlı yükseliş durdurulamıyor. Dolar/TL kuru sabah saat 08.00 sıralarında 6,98 lira seviyesinden işlem gördü.

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Koronavirüs salgını hızla can alırken aynı zamanda küresel ekonomiyi de vuruyor. Dolar/TL kuru küresel piyasalardaki belirsizliğin etkisiyle 7 sınırına dayandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıklayacağı yeni güne dolar/TL 6,97, Euro/TL ise 7,57 seviyesinden başladı.

Merkez Bankası faiz kararı

Piyasada Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağı yönünde beklenti oluştu. Kritik kararın saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

Petrolde son 21 yılın en düşük seviyesi

Brent petrol son 21 yılın en düşük seviyesine geriledi. Brent’in varili yüzde 14,0 aşağı gelerek 15,98 doları gördü.

22 Nisan 2020 altın fiyatları...

Gram altın 377,50 lira seviyelerinde yer alıyor. Çeyrek altın 621,10 lira, Cumhuriyet altını ise 2.480 lira. Altının ons fiyatı ise 1.683,14 dolar.

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