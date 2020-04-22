Benzin ve motorinde büyük indirim! Gece yarısından sonra başlıyor

Aracı olanları sevindirecek haber geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 41 kuruş, benzinde 31 kuruş indirim bekleniyor.

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Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaya bağlı olarak benzin fiyatlarının yine değişmesi planlanıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş pompaya da yansıyor.

Fiyatlara nasıl yansıyacak?

Buna göre gece yarısından itibaren motorinde 41 kuruş, benzinde 31 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin ardından İstanbul'da benzinin pompa fiyatı 4.87 liraya, motorin de 4.81 liraya gerileyecek.

Öte yandan benzine gece yarısı yapılan 8 kuruşluk indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.