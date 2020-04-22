Beykan Şimşek: Fenerbahçe'de sorun zihniyet

Fenerbahçe altyapısından yetişip A takıma yükselmeyi başaran ancak takımda pek forma şansı bulamayan Beykan Şimşek, yaşadığı Fenerbahçe döneminden bahsetti.

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12 yaşında geldiği Fenerbahçe'de A takıma yükselmesine rağmen kalıcı olamayan ve 2018'de Osmanlıspor'a transfer olan Beykan Şimşek, o günleri ile ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.

-Fenerbahçe altyapısından neden oyuncu çıkmıyor?

Ben buna inanmıyorum. Türkiye'deki en iyi altyapılardan biri Fenerbahçe'de. Altyapıda oynayan oyuncuların arasında, 'Buradan çıkamıyoruz. Buradan gitmek, başka yerde oynamak lazım' zihniyeti vardı. Bunu yukarıdakiler bilmiyordu. Ama asıl problem alttan oyuncu çıkarmanın misyon olmaması.

Misal; Milli Takımlar'da, U17'ye kadar çok başarılıyız. 17'den sonra inanılmaz bir kalite farkı oluşuyor başka ülkelerle. Fenerbahçe Genç Takımı ile Şampiyonlar Ligi turnuvalarına gidiyorduk. Manchester City'de Yaya Toure 9-10 yaş grubuna idman yaptırıyor, onlara çevre kontrolü ve top kontrolü öğretiyordu. Asıl önemli olan bu. Oyuncunun altyapıdan saha pozisyon bilgisini bilerek gelmesi lazım.

"Gençlere çok önem veremeyeceğim"

Aykut hoca ile yarım dönem çalıştım. Çok belli etmez ama samimdi ir. Mesela bir gün A takım idmanında Orhan Şam ile tartıştık. Zaten sıkıntılı bir imajım vardı. Aykut hoca da beni izliyor. Dedim ki: "Beykan herhalde gidiyorsun." Ama Aykut hoca, "Ben her şeyi görüyorum, sen A takımda oynayacak yetenektesin. Devam et" deyince bir rahatladım anlatamam.

Yerine gelen Ersun hoca, bize "Kulüp şampiyonluk bekliyor, gençlere çok önem veremeyeceğim" dedi ve kiralık gittim. Sonra Perreira geldi. Kampta Recep ile ben uçuyoruz. Ama Perreira "Sizin oynayarak, gelişerek gelmenizi istiyorum" deyince yıkıldık resmen. Sonra hep kiralık.

Galatasaray korkusu

Ben 7 takımda kiralık oynadım, kiralanan oyuncuların da nadir olarak kendini geliştirerek geri döndüğünü gördüm. Misal Sakaryaspor'a kiralık gittim 2. Lig'e. 13 gol, 11 asist yaptım ve Fenerbahçe'ye döndüm. Comolli geldi o sene. Görüşme talep ettik. "Beklentin nedir?" diye sordu. "Önemli bir sene geçirdim. Kampa çağrılmayı bekliyordum" dedim. O da "Hocamız yeni geldi. Kadromuz çok dolu olduğu için seni çağıramadık" dedi. "O zaman bize kolaylık sağlayın. Bırakın gideyim" dedim. Ama bana, "Senin yetenekli olduğunu söylediler. Türkiye'de yeniyim. Şimdi seni bonservissiz bıraktım. Sen de Galatasaray'a gittin diyelim. Ben işimi doğru yapmamış olurum" cevabını verdi. Ben de "Madem yetenekliyim, neden kampta yokum" dedim. Gerçekten iyi sezon geçirmişim. En azından kampa çağrılmayı bekliyordum. Nasip olmadı.

Unutamadığı gol

23 Ocak 2013. Bu tarih benim için unutulmaz. Kupada Bursaspor'a attığım golde Baroni omzuna almıştı beni. O gün hayâl edemeyeceğim şeyleri yaşadım. Volkan ağabey kaleden koştu geldi yanıma.

"Başkan beni izlerken pas bile veremedim"

"Altyapıdaydım F.Bahçe'de. G.Saray ile maçımız var. Şenol Çorlu hoca o maça başkan Aziz Yıldırım'ı çağırmış, beni methetmiş. Maç başladı, ben bir kötü oynuyorum anlatamam. Kaleciyi geçiyorum, vuruyorum dışarı. Yanımdakine pas veremiyorum. Devre arasında Şenol hoca içeri girdi. Su şişesini tekmeledi, kafamın yanından geçti. 'Gözüm görmesin seni' dedi. Beni 2 ay uzaklaştırdılar. Sonra PAF'a hoca olunca beni affetti. Bir maçta 2 gol atıp 25'te kırmızı yedim. Şenol hoca bana baktı, 'Senden olmayacak' dedi."