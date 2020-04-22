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Fernando Muslera'dan yeni sözleşme adımı

Galatasaray'ın kalesini başarıyla koruyan Fernando Muslera, gelecek sezon biten sözleşmesinin iki sene daha uzatılmasını istedi.

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Her fırsatta sarı-kırmızılı takımda olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Uruguaylı file bekçisinin bu kez kendisinin öneride bulunduğu öğrenildi.

33 yaşındaki eldiven, gelecek sezon biten sözleşmesinin iki sene daha uzatılmasını istedi. 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini başarıyla koruyan Muslera'nın 2021'te bitecek sözleşmesinin 2023'e uzatılmasına hem teknik kadro hem de yönetim sıcak yaklaştı.

İndirime de gidecek

Böylece Galatasaray'ın efsaneleri arasına adını yazdıran Muslera'nın sarı-kırmızılı forma altındaki kariyeri üç yıl daha devam edecek.

Muslera'nın yeni kontratında ücretinde indirime gidileceği de belirtildi. Şu an 3 milyon 575 bin Euro garanti para alan oyuncunun sezonluk ücretinin 2.5 milyon Euro olacağı belirtildi.

Kulüp tarihine geçecek

Selçuk İnan'ın futbolu bırakmasıyla beraber Fernando Muslara takımda birinci kaptanlığa yükselecek ve sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek. Milliyet'in haberine göre Muslera birinci kaptanlığa getirilen ilk yabancı olacak.

Uruguaylı kaleci, Galatasaray formasıyla 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 de Süper Kupa

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