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Romelu Lukaku'nun koronavirüs itirafı

İTALYA'nın Inter takımında forma giyen Romelu Lukaku, ülkede koronavirüs vakalarından önce takımda 23 kişinin hasta olduğunu söyledi.

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İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen Romelu Lukaku, ülkede henüz koronavirüsün tespit edilmediği geçen aralık ayında takımdaki 23 oyuncunun hastalık belirtisi gösterdiğini söyledi.

23 oyuncu hastaydı

Belçikalı forvet, Instagram canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Aralıkta bir hafta aramız vardı ve döndüğümüzde 25 oyuncudan 23'ü hastaydı. Şaka yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

Takımdaki hemen herkesin öksürdüğünü ve ateşi olduğunu belirten Lukaku, "Benim de vücudum normalden fazla ısınıyordu. Yıllardır böyle bir ateş yüksekliği yaşamamıştım. O dönem Kovid-19 testi yapılmadığı için gerçeği asla bilemeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Serie A'da 26 Ocak'ta oynadıkları Cagliari maçını hatırlatan Interli yıldız, "Defans oyuncumuz Milan Skriniar maça devam edemedi ve sahayı terk etmek zorunda kaldı. Neredeyse bayılacaktı." yorumunu yaptı.

koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da 31 Ocak'ta Çinli turistlerde virüs tespit edilmiş, ilk yerleşik vaka ise 21 Şubat'ta görülmüştü.

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