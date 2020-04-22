Cem Küçük'ten CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na tepki: Sen nasıl bir canlı türüsün

Cem Küçük Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a destek çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.

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CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanına iki partiliyi daha alıp Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı. Polislerin uyarısını dikkate almayıp olay yerinden kaçan Özçağdaş, koruma polislerine "yine geleceğim" diye meydan okudu.

Skandala imza atan CHP'li Özçağdaş, olayın ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

''Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım YALAN. O sokaktan geçen herkesin gördüğü yere baktığım DOĞRU. Kaçak inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım DOĞRU. Üsküdar'ın hiçbir noktasında kent suçlarına izin vermeyeceğim DOĞRU.''

Kaftancıoğlu'nun tweeti rezalete tüy dikti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Özçağdaş'ın kamunun malını gözettiği için dokunulamayacağını söylemesi tepki çekti.

"Sen nasıl bir canlı türüsün"

Özel hayatı ihlal eden CHP'li Özçağdaş'ın bu hareketine destek çıkan Kaftancıoğlu'na olay tweeti Cem Küçük'ün de gündemindeydi. Küçük, sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu'na yüklendi.