HABER /  MEDYA

Cem Küçük'ten CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na tepki: Sen nasıl bir canlı türüsün

Cem Küçük Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a destek çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.

Abone ol

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanına iki partiliyi daha alıp Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı. Polislerin uyarısını dikkate almayıp olay yerinden kaçan Özçağdaş, koruma polislerine "yine geleceğim" diye meydan okudu.

Skandala imza atan CHP'li Özçağdaş, olayın ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

''Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım YALAN. O sokaktan geçen herkesin gördüğü yere baktığım DOĞRU. Kaçak inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım DOĞRU. Üsküdar'ın hiçbir noktasında kent suçlarına izin vermeyeceğim DOĞRU.''

Kaftancıoğlu'nun tweeti rezalete tüy dikti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Özçağdaş'ın kamunun malını gözettiği için dokunulamayacağını söylemesi tepki çekti.

"Sen nasıl bir canlı türüsün"

Özel hayatı ihlal eden CHP'li Özçağdaş'ın bu hareketine destek çıkan Kaftancıoğlu'na olay tweeti Cem Küçük'ün de gündemindeydi.  Küçük, sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu'na yüklendi.

İlgili Haberler
Fatmanur Altun'dan skandal olaya çok sert tepki Cüneyt Özdemir'den Cumhuriyet'in Fahrettin Altun haberine tepki verdi Cumhuriyet gazetesi için soruşturma! Altun'un adresini göstermişlerdi
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Benzin ve motorinde büyük indirim! Gece yarısından sonra başlıyor
CHP'li Üsküdar İlçe Başkanı rezaletini itiraf etti Canan Kaftancıoğlu onu savundu!
Dolar 7 lira sınırına dayandı! Güne 6,98 TL seviyesinden başladı
Pellegrini Fenerbahçe için Türkiye'ye geliyor
Trump istedi Erdoğan onay verdi! Türkiye ABD’ye ventilatör parçası gönderecek
Hayat ne zaman normalleşecek? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara tek tek anlatıp tarih verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Falcao için Galatasaray'a çılgın takas teklifi
Alman gazeteci isyan etti: Ülkemdeki olumsuz Türkiye haberleri asılsız
Köpeğin araca zarar vermesinden dolayı çıkan kavgada dayısı ve kuzenini öldürdü
Galatasaray'da 3 isim satış listesinde
Hollanda'dan flaş koronavirüs kararı! 11 Mayıs'ta başlıyor
Kilis'te babadan oğluna Karl Marks tepkisi: Parayı veren benim
Yorumlar