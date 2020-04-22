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Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'dan skandal olaya çok sert tepki

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini adeta taciz ettiği olaya tepkiler büyük oldu. Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun da yaşanan bu çirkin olaya sessiz kalmadı.

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CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanındaki iki partili ile birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı.

Skandal niteliğindeki bu olay sonrası polislerin uyarılarına rağmen bölgeden kaçan CHP'li isim hakkında tutanak hazırlandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun da yaşanan bu çirkin olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

''Ben bir anneyim''

Kendisinin bir anne olduğunu ve çocuklarının güvende olmasının en önemli şey olduğunu vurgulayan Altun, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

''Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm.''

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