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ABD'nin Missouri eyaletinden Çin'e koronavirüs davası

Demirören Haber Ajansı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’nin Missouri eyaleti koranavirüs (Kovid-10) salgınıyla ilgili dünyaya yalan söylemekle suçladığı Çin hükümetini dava etti.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’nin Missouri eyaleti koranavirüs (Kovid-10) salgınıyla ilgili dünyaya yalan söylemekle suçladığı Çin hükümetini dava etti. 

Missouri Başsavcılığı, Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi'ni salgında “bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği” gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Salgını durdurmak için hiçbir şey yapmadı

Çin'in eylemlerinin Missouri eyaletinde can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylemlerinden sorumlu tutulmalı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 22 Cumhuriyetçi üyesi, Trump yönetiminden Uluslararası Adalet Divanı'nda Çin'e karşı dava açmasını istiyor.

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