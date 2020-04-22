Hyundai, 2020 Sonata modellerini geri çağırdığını duyurdu

Hyundai, akıllı park sistemlerindeki sorun nedeniyle 2020 Sonata modellerini geri çağırmaya başladı.

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Hyundai'nin özellikle akıllı park sistemi özelliğinden reklam yaptığı 2020 Sonata modelleri, pek de şirketin istediği başarıyı elde edemedi.

Yapılan araştırmalara göre 2020 Sonata modellerinde bulunan akıllı park sisteminin, durması gereken yerde durmadığı ortaya çıktı.

Hyundai, yaşanan sorunun ardından yaklaşık 12 bin aracı geri çağırmaya başladı.

Ulusal Karayolu Güvenliği Ofisi'nin (NHTSA) açıklamalarına göre, otomobilin akıllı park sisteminde bir hata bulunuyor.

Sistem bu hata ile karşılaştığında aracın hareketini durdurma konusunda başarısız oluyor ve kazaların önünü açıyor.

Hyundai şimdilik bu konudan kaynaklı mal ya da can kaybı yaşanmadığını belirtirken, yaşanan sorunun normal olmadığını söylüyor.

Araçların yazılımı yenilenecek

12 bin aracın sahiplerini ise oldukça kolay bir tamirat süreci bekliyor. Hyundai, sorunun yaşandığı araç sahiplerine ulaşarak en yakın bayiye gitmesini isteyecek. Bayilerde ise aracın yazılımı yenilenerek sorun giderilecek.