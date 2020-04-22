İkinci dalga çok daha ölümcül olabilir! Korkutan koronavirüs uyarısı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 500 bini geçerken, en fazla ölüm ve vakanın bulunduğu ABD'de virüsle savaşan kurumun başkanından tüyler ürperten bir açıklama geldi. CDC'nin direktörü Robert Redfield, "Virüsün gelecek kış döneminde geçirdiğimiz kıştan daha ölümcü olma ihtimali var" dedi.

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ABD Salgın Hastalığı Kontrol Etme ve Engelleme (CDC) kamu kuruluşu bugün yaptığı açıklamada, korona virüsünün ikinci dalgasının ilkine göre çok daha ölümcül olabileceğini duyurdu. CDC'nin direktörü Robert Redfield, "Ülkemize saldıran virüsün gelecek kış döneminde geçirdiğimiz kıştan daha ölümcü olma ihtimali var" dedi.

Grip salgını ile Covid-19 salgını denk gelebilir

CDC’nin Direktörü Robert Redfield, Washington Post gazetesine açıklamalarda bulunarak, gelecek aylarda başlaması beklenen korona virüsünün ikinci dalgasının şu an yaşanan salgından çok daha ölümcül olabileceğini dile getirdi. Redfield, “Gelecek kış aylarının şu an geçtiğimiz kış aylarından çok daha zorlayıcı olma ihtimali var. Grip mevsimi ile birlikte salgının denk gelmesi muhtemel” dedi.

“Kimse anlamıyor ama…”

Redfield, “Ben bunu söyleyince kimse anlamıyor ama aynı dönemde iki tane solunum yolu enfeksiyonu salgını yaşanması sağlık sistemimize dramatik zarar verebilir” dedi.

ABD’de Covid-19’dan şu ana kadar 45 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Redfield, yetkililerin gelecek ayları “en kötü senaryo” için kullanması gerektiğini söylerken, “Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla birlikte yetkililer sosyal mesafe ve el yıkamanın önemine vurgu yapmalılar” dedi.

Redfield, ABD Başkanı Trump’ın sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını istemesiyle ilgili de, “Bu pek yardımcı olmuyor” dedi.