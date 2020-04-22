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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal koronavirüsü atlattı

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü köşesinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'ın koronavirüsü atlattığını duyurdu.

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kaleme aldığı yeni yazısında daha önce koronavirüse yakalandığını açıklayan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Ünal'ın hastalığı "Neyse ki sıkı ve zorlu bir tedavi sürecini takiben hastalığı yendi." sözleriyle atlattığını duyurdu.

"Süreçte neler yaşadığı anlamlı"

Prof. Müftüoğlu yazısında, şu ifadeleri kullandı: Serhat Ünal, enfeksiyon hastalıkları alanında uluslararası saygınlığı olan bir bilim insanımız. Bilim Kurulu’nda da yer alıyor.

Yoğun hastane pratiğinde maalesef o da virüsle bulaşı alıp hastalandı. Neyse ki sıkı ve zorlu bir tedavi sürecini takiben hastalığı yendi.

Hastalanan bir doktor, hem de bulaşıcı hastalıklar uzmanı tecrübeli bir doktor olunca süreçte neler yaşadığı doğal olarak daha da anlamlı. Hocamıza geçmiş olsun diyoruz.

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