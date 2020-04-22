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Kahramanmaraş'ta tartıştığı dayısıyla kuzenini öldürdü

KAHRAMANMARAŞ'ta, Emrah A. (35), dayısının beslediği köpeğin araçlara zarar verdiğini ileri sürdü. Bu nedenle çıkan tartışmada Emrah A., dayısı Ali Ekşi (42) ile teyzesinin oğlu Fethullah Ekşi'yi (28) tabancayla başlarından vurup acımadan öldürdü. Emrah A. jandarma ekiplerince yakalandı.

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Cinayet olayı, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Maksutlu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Ali Ekşi, yeğeni Emrah A.'nın ailesine ait köpeğin araçlara zarar verdiğini öne sürerek aileden köpeğe sahip çıkmalarını istedi. Taraflar arasında bu nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Emrah A. tabanca ile dayısı Ali Ekşi ve kuzeni Fethullah Ali Ekşi'ye tabancayla peş peşe ateş ederek kaçtı.

Olay yerinde hayatını kaybettiler

Mermilerin başlarına isabet etmesiyle kanlar içinde kalan Ali ve Fethullah Ekşi'yi görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ali ve Fethullah Ekşi'nin yaşamını yitirdiğini  belirledi.

Jandarma ekipleri Emrah A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali Ekşi ve Fethullah Ekşi'nin cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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