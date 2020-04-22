Koronavirüs yoğun bakım ünitesinde neler yaşanıyor? İşte o görüntüler
ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi’nde koronavirüsle mücadele eden 3 referans hastaneden biri oldu. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) cihazıyla test yapılmaya başladıklarını belirten Başhekim Uzman Dr. Yaşar Bildirici, yoğun bakım servisini gezdirdi.
ESKİŞEHİR’de koronavirüsle mücadele eden 3 referans hastaneden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR) cihazıyla test yapılmaya başlandı. Koronavirüsle mücadelede yoğun bakım ünitesinin de görüntülendiği hastanede PCR cihazıyla günde bin 200 kadar test yapabilme kapasitesine sahip olduklarını ifade eden hastane Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, "Bu laboratuvarımız sayesinde daha çok test yapacağız. Vakalarımızı daha erken tespit ederek, daha erken izole edip, daha erken tedavi edebileceğiz" dedi.
Sağlık Bakanlığı, Eskişehir’de koronavirüsle mücadele konusunda Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin yanı sıra Eskişehir Şehir Hastanesi’ni referans hastane olarak belirledi. Üç hastanede de koronavirüs tanısı konulan hastaların tedavileri yapılırken, Eskişehir Şehir Hastanesi covid-19 testi yapabilen ve 4 saatte sonuç verebilen PCR cihazını hizmete aldı. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, cihazın günde ortalama bin 200 kadar test yapabilme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.
Kurulan laboratuvarda PCR cihazıyla daha çok test yapabileceklerini anlatan Dr. Bildirici şöyle konuştu: “Hastanemizde kurulan PCR cihazı, şehrin en yüksek kapasitesine sahip cihaz. Ortalama günde bin ile bin 200 arasında test yapabilme kapasitesine sahip. Cihaz, hastanenin genetik laboratuvarı içine konuşlandırıldı. Bu süreci mikrobiyoloji hekimlerimiz, biyolog ve laboratuvar teknisyenlerimizle yürütüyoruz."
"Laboratuvarımız 7/24 Eskişehir halkının hizmetine açıldı. Bu laboratuvarımız sayesinde daha çok test yapacağız. Vakalarımızı daha erken tespit ederek, daha erken izole edip, daha erken tedavi edebileceğiz."