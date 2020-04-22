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Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesi! Soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki eviyle ilgili iddialar sonrası CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, önceki gün İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne araçla giderek cep telefonuyla evin fotoğraflarını çekmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

CHP'li ilçe başkanı evin fotoğraflarını çekti

CHP'li Suat Özçağdaş, iki partili ile Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalanmış, polislerin uyarısını dikkate almayıp olay yerinden kaçan Özçağdaş, koruma polislerine "yine geleceğim" demişti.

"Bu pervasız girişim suçtur"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Aile mahremiyetini hiçe sayan, bir devlet görevlisini ve ailesini açıkça hedef gösteren bu pervasız girişim suçtur, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. Çamur siyasetinden medet umanlar sadece kendilerini kirletirler." ifadelerini kullandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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