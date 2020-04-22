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Merkez Bankası'ndan yeni swap limiti hamlesi! 15 milyar dolara yükseltildi

Bankalara gönderdiği yazıyla swap limitlerinde değişikliğe gittiğini duyuran Merkez Bankası, bankaların döviz karşılığı TL swap piyasa limitini, Döviz ve Efektif Piyasası işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yüzde 30'una çıkardı.

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Merkez Bankası'nın yaptığı değişiklikle yurtdışı ile swap imkanları oldukça daralan bankaları rahatlatan bir adım atılmış oldu.

Yaklaşık 15 milyar dolara yükseltilmişti

Merkez Bankası 4 Nisan’da yaptığı düzenlemede geleneksel swap ihale limitleri Döviz ve Efektif Piyasası işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yani yaklaşık 10 milyar dolardan yüzde 30'una yani yaklaşık 15 milyar dolara yükseltilmişti.

Bu limit de yükseltildi

Kotasyon swap limitleri ise Döviz Efektif Piyasası işlem limitlerinin yüzde 20’si olarak kalmıştı. Bu da 10 milyar dolar olarak devam ediyordu. Şimdi bu limit de yükseltildi ve yüzde 30’a yani yaklaşık 15 milyar dolara yükseltilmiş oldu.

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