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Bursa'da 18 günlük bebek koronavirüsü yendi

BURSA'da anne ve babanın koronavirüse (kovid-19) yakalanmasının ardından ailenin henüz 10 günlük bebeklerine de yapılan test pozitif geldi. İsmi açıklanmayan bebek, küçücük bedeniyle koronavirüse 8 gün mücadele verip,hastalığı atlattı.

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Bursa'da anne-babasına koronavirüs teşhisi konulunca küçük bebeğe, 10 günlük olduğu 14 Nisan günü, koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunun pozitif gelmesi üzerine bebek, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

"8 günde hastalığı yendiğini gördük"

18 günlükken taburcu edilen bebekle ilgili bilgi veren Yenidoğan Uzmanı Uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, “Bebeğimiz bize 10 günlükken, anne ve babasında Covid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izleme gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük, bugün ailesine kavuşturuyoruz” dedi.

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