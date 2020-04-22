HABER /  GÜNCEL

Ramazan Pidesi fiyatları açıklandı! İstanbul'da pide kaç liradan satılacak

Ramazan Pidesi fiyatları açıklandı. Son dakika gelen habere göre, İstanbul'da 350 gram pidenin satış fiyatı 3 lira olacak...

Abone ol

Ramazan ayının vazgeçilmezi pidenin fiyatları açıklandı. Buna göre İstanbul'da 350 gram Ramazan Pidesi 3 liradan satılacak. Böylece İstanbul'da pide fiyatları geçen yıl ile aynı kaldı yani zam yapılmadı... İstanbul'da 350 gram yumurtalı susamlı pidenin fiyatı ise 3.5 lira olacak...

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı. Faik Yılmaz, "İstanbul’un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi.

Gramaja göre pide fiyatları şöyle:

- 300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL
- 350 gr sade pide: 3 TL
- 350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL
- 400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL
- 500 gr sade pide: 4,50 TL
- 1000 gr sade pide: 9,00 TL

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Berat Albayrak dikkat çeken koronavirüs mesajı! Bugünleri aşacağız
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesi! Soruşturma başlatıldı
Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'dan skandal olaya çok sert tepki
Ramazan ayında iftar çadırı yok fırınlar 2 saat önce kapanacak yeni genelge
Ramazan sofralarında bu sene 26 ürün zamlı olacak!
Bakan Murat Kurum: 156 milyon lira borcu 3 ay süreyle erteledik
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'deki koronavirüs hastaları da renk değiştirecek mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Bursa'da 18 günlük bebek koronavirüsü yendi
Van Gölü canavarı 131 yıl önce Osmanlı gazetesine manşet olmuş
Mardin'de teslim olan PKK üyesi terörist: İntihar eylemine zorluyorlar
Nisan ayır tüketici güven endeksi açıklandı
Arazi kavgasında dehşet saçtı! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı
Yorumlar