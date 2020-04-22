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Koronavirüsten ölen sağlık çalışanlarının sayısı! Türk Tabipler Birliği açıkladı

Türk Tabipler Birliği, "Koronavirüs nedeniyle 14'ü hekim 24 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi, yüzde 38'i hekim olmak üzere 3474 sağlık çalışanı koronavirüs tanısı aldı." açıklaması yaptı.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun yaşamını yitirdiği 1 Nisan 2020 tarihinden bugüne kadar, ölümcül koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısını açıkladı.

TTB Merkez Konseyi, Tabip Odaları aracılığıyla illerde ulaşılabilen sağlık kurumlarından derlediği hasta sağlık çalışanı sayılarını raporlaştırarak kamuoyuna açıkladı.

İstanbul'daki 2005 sağlık çalışanı korona

44 ilde kamu ya da özel ayırt edilmeksizin tüm sağlık kurumlarını kapsayan rapora göre, tanı almış hekim sayısına 37 ilde ulaşıldı, üç ilde sağlık çalışanlarının meslekleriyle ilgili ayrım yapılamadı.

Tanı almış hekim sayısının en yüksek olduğu iller İstanbul, Ankara, Kırklareli, İzmir ve Adana olarak belirlendi.

İstanbul’da 960’ı hekim olmak üzere toplam 2 bin 5 sağlık çalışanının Covid-19’a yakalandığı bilgisine paylaşılırken, bu illeri sırasıyla 12 sağlık çalışanı ile Diyarbakır, 11 ile Kırklareli, 11 ile Antalya, 10 ile Bursa, dokuz çalışan ile Samsun’un izlediği belirtildi.

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