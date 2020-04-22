Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılma tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Okulların açılmasıyla ilgili Eylül-Ekim ayları ağır basıyor" dedi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, tarih verdi. "Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yeni eğitim takvimi için çalışmalarımız hazır" diyen Selçuk, "Okulların açılmasıyla ilgili Eylül-ekim ayları ağır basıyor. Ancak Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre hareket edeceğiz. Net tarih yok" dedi.

İşte Bakan Ziya Selçuk'un açıklamasından satır başları...

- Okulların açılmasında; Temmuz ve Ağustos için planlamamız yok!

- Okulların açılmasıyla ilgili daha çok Mayıs-Haziran ve Eylül Ekim için çalışmalarımız var.

- Okulların açılmasıyla ilgili Eylül-ekim ayları ağır basıyor. Ancak Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre hareket edeceğiz. Net tarih yok.

LGS'nin ertelenmesi mümkün değil

- LGS ile tarihin değişmesi şu an değişmesi mümkün değil. Ama çocuklarımıza bir şey demek istiyorum. Motivasyonu bozmayalım, okullar herkes için kapalı. Biz 7 Haziran'daki sınavı elbette erteleriz ancak böyle bir durum şu an yok.

- LGS sınavının online yapılması sözkonusu değil...

23 Nisan etkinlikleri nasıl yapılacak?

- Biz 23 Nisan için sınıflarda, okullarda etkinlik yapamasak da evde nasıl yapabiliriz diye düşündük. Sabah saat 8.30'da çocuklar adına Anıtkabir'de olacağız. EBA TV'de de 23 Nisan özel yayınımız olacak. 23 Nisan sabahında çocuklarımıza EBA TV2de özel sürprizlerimiz var.