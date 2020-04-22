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Konya'da lüks otomobille drift yapan 14 yaşında çocuk çıktı

KONYA'da ailesinin otomobilini alıp, 14 yaşında hem kendi canını hem de başkalarının canını drift yaparak tehlikeye atan çocuk yakalandı. Aileye ulaşan polis ekipleri cezai işlem uyguladı.

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Konya'da pazar yerinde otomobil ile drift yapan 14 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan pazar yerinde, drift yapan sürücü ile aracı belirlemek için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, kısa sürede otomobilin plakasını ve drift yapanın 14 yaşında çocuk olduğunu belirledi.

Ehliyetinin olmaması nedeniyle çocuğun ailesi hakkında, 'sokağa çıkma yasağını ihlal'den idari işlem yapıldı. Ayrıca araç sahibine ise 'sürücü belgesiz araç kullandırmak' maddesinden 2 bin 473 lira para cezası kesildi. 

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