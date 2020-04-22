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Kayseri'de muhtardan eşsiz hizmet kendisi maske dikip dağıtıyor

KAYSERİ'de 22 yıldır terzilik yapan ve 2 dönemdir mahallenin muhtarı olan Yakup Doğrusöz (44), koronavirüs günlerinde diktiği maskeleri ücretsiz olarak mahalle halkına dağıtıyor. Bir yandan da hayırseverlerin karşıladığı bin ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

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Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı 670 nüfuslu Han Mahallesi’nde terzi olan 5 çocuk babası Yakup Doğrusöz, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalle sakinleri için mart ayında maske üretmeye karar verdi.

Muhtardan mahalle halkının takdirini alacak davranış

Aynı zamanda mahallenin iki dönemdir muhtarı olan Doğrusöz, kendi imkanlarıyla temin ettiği kumaşları iş yerine götürerek maske üretmeye başladı. Günlük 100 maskeyi iş yerinde üreten Yakup Doğrusöz, daha sonra diktiği maskeleri çoğu 65 yaş ve üstü olan mahalle sakinlerine ücretsiz dağıttı. Mahalle sakinlerinin pazar, eczane ve market ihtiyaçlarını da kendi yapan Yakup Doğrusöz, hayırseverlerin desteği ile haftalık bin ekmeği de ücretsiz dağıtıyor.

"Şimdiye kadar 2 bin maske dağıttım"

Muhtar Doğrusöz, önce mahallede yaşayanların market ve diğer ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyerek, "Daha sonra temin ettiğim kumaşlarla mahalle halkına maske dikerek, ücretsiz dağıtımını sağladım. Günlük 100 maskeyi iş yerimde dikerek mahalle halkına dağıtıyorum.  Şimdiye kadar 2 bini aşkın maske üretip, mahalle halkına dağıttım. Ayrıca hayırseverlerimizin desteği ile haftalık bin ekmeği de vatandaşlarımıza ulaştırıp dualarını alıyorum" dedi.

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