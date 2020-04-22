İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın FETÖ/PKK benzetmesine yanıt: Milletin hatrı için susuyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, koronavirüs salgını sürecinde CHP’li belediyelerin valilikler harici düzenlediği yardım kampanyası ve ekmek dağıtımı benzeri faaliyetleriyle ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

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İBB Başkanı İmamoğlu, isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelerin koronavirüsle mücadele sürecinde yaptığı yardımlarla ilgili FETÖ/PKK benzetmesine tepki gösterdi.

İmamoğlu “Dünyanın hiçbir ülkesinde, millete ekmek dağıtan, gıda kolisi götüren kısacası, Anayasal görevi gereği hizmet eden belediyelere, ‘terör örgütü’, başkanlarına da doğal olarak ‘terör örgütü lideri’ muamelesi yapılmaz” dedi.

İmamoğlu belediyelerin amaçlarının hizmet etmek olduğunu belirterek “Vatandaşa hizmetten öte hiç bir önceliğimiz yok. Şimdi düşünsenize; tüm dünyada ve ülkemizde bir salgın var. O salgının meydana çıkardığı başka zorluklar var. Başta ekonomik zorluklar. Ve tüm bu zorluklar ortadayken, bir belediye başkanı hiç bir şey yapmayacak. Bir belediye başkanı hiç bir işe karıştırılmayacak/İstenen bu. Bu mümkün mü Allah aşkına? Bu makamlara oturmaya mı geldik, hizmet etmeye mi? Millet bizleri ihtiyacı varken yanında görmeyecek de ne zaman görecek? ‘Devlet yapıyor’ diyorlar; belediye de bir devlet kurumu değil mi? Biz her gün, devletimizi idare edenlere beraber çalışalım, diye dil döküyoruz. Bizi itseler de, toplumun faydası adına yaklaşmaya devam ediyoruz. Ama karşımıza çıkarılan yanıt şu oluyor: ‘Bu tür teşebbüsler özellikle FETÖ-PKK gibi terör örgütleri tarafından denenmiştir” diye konuştu.

"Cevap verme hakkımı saklı tutuyorum"

Bu süreçte Cumhurbaşkanı’nın yorumlarına özellikle yanıt vermekten kaçındıklarını dile getiren İmamoğlu şunları söyledi;

“Tarafımıza yöneltilen bu ağır sözlere anlık yanıt vermeme sebebimiz, milletimiz zorluk içindeyken ağız dalaşına girmenin, milletin ihtiyacına hiç bir fayda getirmeyeceğini bildiğimizdendir. Yoksa meydan boş değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve diğer belediyelerimizin millete yardım faaliyetlerine ‘terör örgütü ‘ benzetmesi yapan, kim olursa olsun, yanıtını alır. Ama şimdi ne vakti ne sırası. Bu hakkımı şahsen saklı tutuyorum. Ama susuyoruz.Aziz milletimizin hem hatrı hem hayrı için”

Erdoğan CHP'li belediye başkanlarını eleştirmişti

İçişleri Bakanlığı CHP’li belediyelerin başlattığı bağış toplama kampanyalarına ait banka hesaplarını dondurmuştu. Benzer şekilde bazı belediyelerin aşevlerinin banka hesaplarına da bloke konulmuştu. Son olarak belediyelerin ekmek ve yardım dağıtmasına yönelik olarak bizzat Cumhurbaşkanı tarafından eleştiriler getirilmişti.