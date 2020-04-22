HABER /  YEREL

Antalya'da iki aile tartıştı bir kişi tüfekle bacağından vuruldu

ANTALYA'da, arazi kullanımı nedeniyle araları bozuk olan iki aile karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce devreye taş, sopa ve tüfek girdi. Olayda Ramazan Akşit (48), Osman Aksoy tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Abone ol

Antalya'da sabah saatlerinde, Aksu ilçesine bağlı Çamköy Fettahlı Mahallesi 8275 Sokak'ta iki aile arasında kavga meydana geldi.

Arazinin kullanımı yüzünden husumetli olan Aksoy ile Akşit aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, taş, sopa ve silah da kullanılan kavgaya dönüştü. Evden av tüfeğini getiren Osman Aksoy, Akşit'i sol ayak bileğinden vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırgan yakalandı

Kanlar içinde yerde kalan Ramazan Akşit, sağlık görevlilerince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde inceleme başlatan Aksu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osman Aksoy'u suç aleti tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden ikili arasında sorun olduğunu söyleyen muhtar Mustafa Karaçalı ise "Bugün yeniden kavga etmişler. Osman Aksoy, Ramazan Akşit'i vurmuş" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılma tarihini açıkladı
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın FETÖ/PKK benzetmesine yanıt: Milletin hatrı için susuyoruz
Restoranda bulunan 1 kişi 9 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Koronavirüsten ölen sağlık çalışanlarının sayısı! Türk Tabipler Birliği açıkladı
Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı
Ramazan Pidesi fiyatları açıklandı! İstanbul'da pide kaç liradan satılacak
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ara-Bul-Yok et operasyonu 15 Nisan'da başladı
Uzmanından alışveriş sonrası Kovid-19'a karşı hayati öneriler
Kayseri'de muhtardan eşsiz hizmet kendisi maske dikip dağıtıyor
Abdülkadir Ömür: Barcelona ve Messi hayalini hep düşünüyorum
Osmaniye'de 93 yaşında koronavirüs mücadelesini kazandı
Sucuklu yumurtalı güveç nasıl yapılır kahvaltıda farklı lezzet!
Yorumlar