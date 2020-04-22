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4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi dev denetim! 3 bin 321 noktada başlıyor

İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi ülke genelinde 3 bin 321 noktada 52 bin 220 personelin katılımıyla bugün 15.00-00.00 saatlerinde denetim gerçekleştirilecek.

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İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma yasağı başlamasına saatler kala ülke genelinde 3 bin 321 noktada 52 bin 220 personelin katılımıyla bugün 15.00-00.00 saatlerinde denetim gerçekleştirilecek.

Denetimlerde Kovid-19 salgınını ve ramazanı fırsat bilerek pazar ve marketlerde fahiş fiyat uygulayanlara yönelik kontrollere ağırlık verilecek.

İçişleri Bakanlığınca yapılacak denetimlerde, alınan kararlara uymayan vatandaşlara ve iş yerlerine adli ve idari işlem uygulanacak.

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