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İran'da koronavirüsten can kaybı 5 bin 391’ye yükseldi

Anadolu Ajansı

İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 94 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 391’e yükseldi. 

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İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 94 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 391'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1194 artarak 85 bin 996'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 311'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 63 bin 113 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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