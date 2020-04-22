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Çiftçiye müjde geldi! Şeker pancarı çiftçisi krediye muhtaç olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çiftçinin pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Çiftçi, krediye muhtaç olmadan üretim yapacak." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şeker pancarı çiftçisine müjde geldi! Albayrak, "Çiftçinin pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Çiftçi, krediye muhtaç olmadan üretim yapacak." dedi.

Bakan Albayrak, "Sözleşmeli üretim yapan çiftçilere alım garantisi de verilecek. Sözleşmeli hububat üretimiyle çiftçiler 3,5 milyar lira kazanç sağlayacak" müjdesi de verdi.

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