İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı açıkladı! CHP'li Özçağdaş ifadesinde kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada detaylar ortaya çıkmaya başladı. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın evin fotoğraflarını çektiğini kabul ettiği öğrenildi.

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CHP'li Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalanmıştı.

Başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç da konuyla ilgili Hürriyet'e açıklama yaptı. Tunç’tan alınan bilgiye göre olayın tutanak altına alınması akabinde şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, bunun üzerine ifadeye çağrılan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020 gece saatlerinde verdiği ifadesinde Altun’un evinin fotoğrafını çektiğini kabul ettiği öğrenildi.

Fotoğraf çektiğini kabul etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç’tan alınan bilgiye göre olayın tutanak altına alınması akabinde şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine ifadeye çağrılan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020 gece saatlerinde verdiği ifadesinde Altun’un evinin fotoğrafını çektiğini kabul ve ikrar ettiği öğrenildi. Suat Özçağdaş İfadesinde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evine kendi özel arabasıyla ve yanında ilçe başkan yardımcısı Ali Selçuk Kaya ile CHP üyesi ve Parti Okulu eğitmeni Mehmet Sarıyar ile gittiğini kabul etti.

Telefonuna inceleme için el konuldu

Ayrıca, Özçağdaş’ın telefonuna inceleme için el konulduğu, bilirkişi tarafından inceleme yapılarak telefonla nasıl fotoğrafların çekildiği, bunların kimlerle paylaşıldığı tespit edileceği, bu tespitlerin savcılık dosyasına gireceği belirtildi.

Üsküdar Güvenlik Büro Amirliği’ne aralarında CHP İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Sera Kadıgil’in de olduğu çok sayıda kişiyle gelen Özçağdaş, Kaya ve Sarıyar ifadelerini verdikten sonra emniyetten ayrıldı.

"İnşaat var mı diye fotoğraf çektim"

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, iki partili ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı. Koruma polislerinin tuttuğu tutanakla işlem yapıldı ve CHP’li Özçağdaş’ın ifadesini aldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın da dün gece ifadesi alındı. Özçağdaş'ın, “İnşaat var mı diye fotoğraf çektim” dediği, gerekçe olarak da 'gerçekte inşaat olup olmadığını tespit etmek' dediği öğrenildi.