Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak

Fenerbahçe'de Sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu’nun da yer alacağı bir danışma kurulu oluşturulacak. Son kararı Başkan Koç verse de bu kuruldan görüş alınacak.

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Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, yönetim içerisinde yeni bir organizasyona imza atacak, başta futbol olmak üzere danışma kurulları oluşturulacak. Son iki sezon geride bırakılırken, özellikle futbolda başarısız bir tablo söz konusu. Başkan Koç, seçim sürecinden önceki son görev yılına girerken işleri düzeltmeye çalışıyor.

Danışma kurulu kurulacak

Milliyet'in haberine göre; geride kalan iki yılın tecrübesiyle de yapılacak değişimler sportif ve idari olarak ikiye ayrılıyor. Başkan Ali Koç öncelikle işe futbol takımı ile başladı. Sarı-lacivertlilerde, Emre Belözoğlu’nun da yer alacağı bir danışma kurulu kurulacak.

Son kararı Ali Koç verecek

Bu durum, Koç’un önceki iki sezonda futbol ile alakalı danıştığı kişileri değiştirmesi anlamına geliyor. Son kararı verecek başkan olsa da, bu kuruldaki isimlerin görüşleri alınacak. Daha önceki dönemde başkan Koç, başkanvekili Semih Özsoy ve eski sportif direktör Comolli ile futbol takımını idare ediyordu. Bunun yanı sıra yönetimde tüm yöneticilerin görüşlerini alıyor ardından karar veriyordu. Artık bu durum değişecek.

Başarısız isimler görevden alınıyor

Görev iyi çalışana Diğer bir değişim ise yönetim kurulunda yaşanacak. Başkan Koç’a ilk günden bu yana yönetim kurulunun daha güçlü olması gerektiği yönünde eleştiriler yapılıyordu. Başkan ise bu eleştirileri, “Eski yönetici tipi artık olmayacak” diyerek bu talebe karşı çıkıyordu. Gelinen noktada yönetimde isimler değişmese de, görevlerde değişiklik şimdiden yaşanmaya başlandı. Başarısız olan isimlerden görevler alınıp daha başarılı isimlere veriliyor. Yakın zamanda basketbol şubesi başta olmak üzere birçok konuda ciddi bir değişimlerin söz konusu olacağı ifade edildi