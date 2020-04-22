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Kovid-19 aşısında önemli gelişme! Almanya klinik denemelere başlayacağını duyurdu

Kovid-19 aşısı ile ilgili son dakika önemli bir gelişme yaşandı. Almanya'da, yeni tip coronavirüse karşı bir aşı çalışması için klinik denemelere onay çıktı. Almanya Federal Aşı Enstitüsü, biyoteknoloji firması Biontech'in bir RNA aşısı denemesine için onay verdi.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgına karşı aşı çalışmaları ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Almanya Federal Aşı Enstitüsü, korona virüsüne karşı aşı için klinik denemelere onay verildiğini açıkladı. Buna göre, biyoteknoloji firması BioNtech, bir RNA aşısı denemeleri için onay aldı.

200 kişi üzerinde denenecek

Aşı ilk olarak 18 ile 55 yaş arasında 200 kişi üzerinde denenecek. Klinik denemelerin ikinci bölümünde, aşının yüksek enfeksiyon riski altındaki kişiler ile ağır Covid-19 hastaları üzerinde de deneneceği belirtildi.

Sayı 4'e yükselecek

Almanya’dan gelen bu onayla, dünya çapında klinik denemeleri başlayan aşı çalışması sayısı dörde yükseldi.

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