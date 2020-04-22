Karantinanın hava kirliliğini nasıl azalttığını gösteren 11 şaşırtıcı kare!
Azot dioksit kirliliğindeki mevcut küresel düşüş, yakın tarihte türünün tek örneği. NO2 kirliliğindeki azalma başlangıçta koronavirüsün yayıldığı Wuhan yakınında tespit edildi. Yakında ülke geneline ve dünyaya yayıldı. İşte karantina sonrası değişimin o ilginç fotoğrafları!
Dünyanın üçte biri kilit altında, hava trafiği azaldı, fabrikalar kapandı ve hayatlarımız durakladı. Ancak pencereyi açıp baktığınızda farklı bir şey fark edeceksiniz. Gökyüzü daha temiz ve hava ferahlıyor.
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Yeni bilimsel veriler, hava kirliliğinde büyük bir küresel düşüş olduğunu gösteriyor. Bilim adamları, Paris'te% 54 oranında bir azot dioksit düşüşü ve Madrid, Milano ve Roma'da yaklaşık% 50'lik bir düşüş olduğunu keşfettiler. Bu arada NASA, Kuzeydoğu ABD'ye göre hava kirliliğinde% 30 ve Çin'de NO2'de% 30'a varan bir düşüş bildirdi.
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İtalya
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Venedik Lagünü
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