Karantinanın hava kirliliğini nasıl azalttığını gösteren 11 şaşırtıcı kare!

Yeni bilimsel veriler, hava kirliliğinde büyük bir küresel düşüş olduğunu gösteriyor. Bilim adamları, Paris'te% 54 oranında bir azot dioksit düşüşü ve Madrid, Milano ve Roma'da yaklaşık% 50'lik bir düşüş olduğunu keşfettiler. Bu arada NASA, Kuzeydoğu ABD'ye göre hava kirliliğinde% 30 ve Çin'de NO2'de% 30'a varan bir düşüş bildirdi.