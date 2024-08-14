BIST 9.831
DOLAR 33,61
EURO 37,05
ALTIN 2.643,38
HABER /  POLİTİKA

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması

Afrika hızla yayılan maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil" dedi.

Abone ol

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle kıta genelinde "halk sağlığı acil durumu" ilan etti..

Virüsle ilgili Türkiye'de de bir tehdit olup olmadığı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na soruldu..

MAYMUN ÇİÇEĞİ SORULDU

Gazetecilerle bir araya gelen Bakan Memişoğlu, maymun çiçeği ve Kovid-19 ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"HERHANGİ BİR ALARM DURUMUMUZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Sağlık Bakanı şunları söyledi:

Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da mal sahiplerinin izin vermediği 79 bin binada deprem taraması yapılamadı
İstanbul'da mal sahiplerinin izin vermediği 79 bin binada deprem taraması yapılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Guterres'e destek açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Guterres'e destek açıklaması
Türkiye'nin kararı sonrası İsrail'de meyve ve sebze krizi patlak verdi!
Türkiye'nin kararı sonrası İsrail'de meyve ve sebze krizi patlak verdi!
Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya: İş birlikçi, satılık, paranın kölesi bir çukursun
Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya: İş birlikçi, satılık, paranın kölesi bir çukursun
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas görüştü
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
Sergen Yalçın'ın yeni durağı açıklandı
Sergen Yalçın'ın yeni durağı açıklandı
ABD'den Türkiye'ye F-35 satışına yönelik açıklama!
ABD'den Türkiye'ye F-35 satışına yönelik açıklama!
Eskişehir'deki maskeli saldırganın bıçakla yaraladığı kişiler konuştu! "Terör saldırısı" sanmış
Eskişehir'deki maskeli saldırganın bıçakla yaraladığı kişiler konuştu! "Terör saldırısı" sanmış
Suriye'de rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu
Suriye'de rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu
Ekrem İmamoğlu 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya alan İBB sporcularını ağırladı
Ekrem İmamoğlu 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya alan İBB sporcularını ağırladı