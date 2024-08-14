BIST 9.831
DOLAR 33,60
EURO 37,04
ALTIN 2.638,28
HABER /  GÜNCEL

Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

29 şehidin verildiği 16 eylemin talimatını veren kırmızı kategorideki sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi..

Abone ol

Sayıları giderek azalan teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda başta sözde örgüt sorumları olmak üzere üst kadrodan en alta kadar teröristler tek tek yakalanıyor. Son dakika haberine göre, yapılan bir operasyondan daha iyi haber geldi.

Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmadı.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

29 şehidin verildiği 16 eylemin talimatını veren kırmızı kategorideki sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu" Bervar kod adlı Seyran Çomak aslı (BTÖ) mensubu terörist etkisiz hale getirildi..

Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Kararlıyız! Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz.

Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen “GÜRZ-7” operasyonunda;
Kırmızı kategoride olan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu" Bervar kod adlı Seyran Çomak aslı (BTÖ) mensubu Terörist Etkisiz Hale Getirildi.

Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde KIRMIZI kategoride yer alan Bervar (K) adlı Seyran Çomak adlı teröristin;
28 güvenlik görevlisi ile 1 vatandaşın şehit edildiği,
72 güvenlik görevlisi 2 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 16 eylemin talimatını verdiği ve eylemlere bizzat katıldığı belirlendi.

2018 yılında sağ ele geçirilen BTÖ mensubunun ifadesi ile etkisiz hale getirildiği değerlendirilen Bervar kod adlı Seyran Çomak’a yapılan DNA testi sonucu “GÜRZ-7” operasyonunda ölü olarak etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçakları, Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait SİHA desteğinde Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çıkan silahlı çatışmada Bervar kod adlı Seyran Çomak silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
Sergen Yalçın'ın yeni durağı açıklandı
Sergen Yalçın'ın yeni durağı açıklandı
ABD'den Türkiye'ye F-35 satışına yönelik açıklama!
ABD'den Türkiye'ye F-35 satışına yönelik açıklama!
Eskişehir'deki maskeli saldırganın bıçakla yaraladığı kişiler konuştu! "Terör saldırısı" sanmış
Eskişehir'deki maskeli saldırganın bıçakla yaraladığı kişiler konuştu! "Terör saldırısı" sanmış
Suriye'de rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu
Suriye'de rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu
Ekrem İmamoğlu 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya alan İBB sporcularını ağırladı
Ekrem İmamoğlu 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya alan İBB sporcularını ağırladı
TÜRK-İŞ, 20 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak
TÜRK-İŞ, 20 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak
MEB'den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
MEB'den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Binadaki gizli ayıplar tazminat kazandırdı
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Binadaki gizli ayıplar tazminat kazandırdı
Giresun'da kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu
Giresun'da kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu
Ankara'da okul servisi ücretlerine zam: En yakın mesafe yaklaşık 17 bin TL!
Ankara'da okul servisi ücretlerine zam: En yakın mesafe yaklaşık 17 bin TL!
AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu