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Giresun'da kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu

Giresun'da kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu

Giresun'da kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki kadın ölü bulundu.

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Merkeze bağlı Duroğlu beldesi Tekkeköy Mahallesi'nde, Sezen S'ye ulaşamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların da katılımıyla arama çalışması başlattı.

27 yaşındaki kadın, jandarma arama tarama köpeği tarafından dere yatağında ölü bulundu.

Sezen S'nin cesedi, otopsi için Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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