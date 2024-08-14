Pendik'te komşuların gürültü kavgasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Pendik’te, gürültü gerekçesiyle komşular arasında çıkan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.Abone ol
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Güllübağlar Mahallesi'nde bir kişinin evinin camından sarkarak komşusuyla tartıştığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bina sakinlerinden A.Y'nin, gürültü yaptığı gerekçesiyle üst kattaki komşusu C.B'ye tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirledi.
Polis, komşular arasındaki gerginliği yatıştırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.