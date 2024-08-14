Rakamlarla AK Parti'nin 23 yılı! Erdoğan'ın başarı formülünü Zafer Şahin paylaştı

Gazeteci Zafer Şahin, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yılı dolayısıyla AK Parti'nin hikayesini ve Erdoğan4ın bayarı formülünü sosyal medya hesabında yazdı.

Abone ol

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" tarafından 2001 yılında kurulan AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı.

AK Parti, kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başararak, çok partili siyasi hayatın başladığı 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti oldu.

AK Parti'nin kuruluşundan bügüne yaşadığı olayları aktaran Şahin, başarının arkasındaki ismin Erdoğan olduğunun altını çizdi.

RAKAMLARLA AK PARTİ’NİN 23 YILI

AK Parti’ye geride kalan 23 yılda 2 kez kapatma davası açıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilen 2018’e kadar 1 muhtıra, 1 askeri, 2 yargı-emniyet ve 2 sokak darbesiyle Erdoğan ve partisi siyasetten silinmek istendi.

Erdoğan bu süreçte 7 genel seçim, 4 yerel, 3 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 3 referandumdan zaferle çıktı.

CHP, 2002-2010 yılları arasındaki 8 yıllık 2 yasama döneminde tam 157 kez yargıya gitti. 2000-2007 döneminde Cumhurbaşkanı olan Ahmet Necdet Sezer 73 kez veto hakkını kullandı. Sezer’in veto hakkını kullandığı yasa değişikliklerinden biri Erdoğan’a milletvekili ve başbakanlık yolunu açan değişiklik.

Sezer görev süresi içinde 729 müşterek kararname ve atamalara ilişkin 22 Bakanlar Kurulu kararını da iade etti. Oysa eski cumhurbaşkanlarından Cemal Gürsel 2, Cevdet Sunay 18, Fahri Korutürk 13, Kenan Evren 27, Turgut Özal 17, Süleyman Demirel 14 kez veto hakkını kullanmıştı!

Vesayet odaklarını milletle beraber aştı

Erdoğan’ın başarı formülü aslında çok basitti. Vesayet odaklarının parlamenter sistemden devşirdikleri güçle çıkardıkları tüm sorunları ve krizleri milletle beraber aştı.

Vesayet üstüne gittikçe millet Erdoğan’a ve partisine sahip çıktı. Ne zaman partinin önü kesilmek istense devreye girdi. Her seçimde sandıkta adeta mıntıka temizliği yaptı ve Erdoğan’a “Yola devam” dedi.