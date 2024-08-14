Vodafone Pay Mobil Ödeme ve DeFacto'dan indirim kampanyası

Vodafone, alternatif ödeme yöntemi Vodafone Pay Mobil Ödeme müşterileri için düzenlediği yeni kampanyasını duyurdu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, faturalı hatlar için harcama tutarını faturaya yansıtarak, faturasız hatlar için ise harcama tutarını bakiyeden düşerek alışveriş yapma imkanı sağlayan alternatif ödeme yöntemi Vodafone Pay Mobil Ödeme için düzenlediği kampanyalara yenisini ekledi.

Vodafone Pay Mobil Ödeme müşterileri DeFacto mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden Vodafone Faturana Yansıt seçeneğiyle yapacakları 500 lira ve üzeri alışverişlerde 250 lira fatura indirimi kazanacak. Müşteriler, hediye lira tutarını aynı gün içinde faturasında görüntüleyebilecek.

Kampanya kapsamında, Vodafone müşterileri, 30 Eylül'e kadar, koşulları sağladıkları her ay indirimden faydalanabiliyor. Müşteriler, kampanyadan aynı ay içinde yalnızca 1 kez faydalanabiliyor.

Kazanılan indirimler aynı gün içinde müşterilerin faturasına iade ediliyor. Müşterinin faturası ayın ilk 10 günü içinde kesildiyse, indirim bir sonraki faturaya yansıtılabiliyor.

"Müşterilerimize ödeme süreçlerinde kolaylık sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Pay Mobil Ödeme'nin, faturalı hatlar için harcama tutarını faturaya yansıtarak, faturasız hatlar için ise harcama tutarını bakiyeden düşerek alışveriş yapma imkanı sağlayan alternatif bir ödeme yöntemi olduğunu belirtti.

Şahin, Vodafone Pay Mobil Ödeme müşterileri için yeni bir kampanya düzenlediklerini aktararak, "Müşterilerimiz, DeFacto mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden Vodafone Faturana Yansıt seçeneğiyle yapacakları 500 lira ve üzeri alışverişlerde 250 lira fatura indirimi kazanacak. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DeFacto Online Genel Müdürü Önder Şenol, şirket olarak ilk günden itibaren müşterilerinin ihtiyaçlarını dinlemekte ve bu ihtiyaçlara cevap verecek adımlar atmakta öncü bir rol üstlendiklerini kaydetti.

Şenol, teknolojinin sunduğu en son yenilikleri yakından takip eden bir marka olarak, geleceği şekillendiren projeleri gündemlerine aldıklarını belirterek, "Bu vizyon doğrultusunda, hem müşteri beklentilerini hem de teknolojik gelişmeleri harmanlayan bir ödeme sistemini hayata geçirmek için Vodafone ile stratejik bir işbirliğine imza attık. Bu yenilikçi uygulama, müşterilerimize hem ödeme süreçlerinde kolaylık sağlıyor hem de ek avantajlar sunarak deneyimlerini daha da zenginleştiriyor." açıklamasında bulundu.