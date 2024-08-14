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23 yaşındaki Sinem ölü bulundu! Erkek arkadaşı 'intihar etti' dedi ama...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
23 yaşındaki Sinem ölü bulundu! Erkek arkadaşı 'intihar etti' dedi ama...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kadın, yaşadığı evde ölü bulundu.

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Karakaya Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki evde yaşayan Sinem Ç'nin (23) intihar ettiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz yattığı görülen genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yeri incelemesi ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin gittiği sırada evde bulunan ve Sinem Ç'nin intihar ettiğini öne süren erkek arkadaşı A.Ö. (28) çelişkili beyanları üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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