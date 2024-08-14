Euro'da tüm zamanların rekoru: 37 TL'yi geçti

Dolar fiyatlarında yükseliş devam ederken güne yükselişle başlayan avro/TL, yeni rekorla 37 lirayı aştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerinin ardından dolar ve avroda son dönemde yaşanan hareketlilik devam ediyor.

Son günlerde yükselişini sürdüren avro/TL bugün 37 lirayı aşarak rekor tazeledi.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 102,6 seviyesinde bulunuyor. Dolar kuru 33,55 TL seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Analistler, verilerin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ettiğini ve bu durumun odak noktasını yavaşlayan iş gücü piyasasına kaydırarak, ABD Merkez Bankası'nın olası faiz indirimlerini desteklediğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ay Fed'in 50 baz puan faiz indirimine gideceği ihtimali güçlü kalmaya devam ederken yıl sonuna kadar, bankanın toplamda 100 baz puan faiz indireceği öngörülüyor.

Bugün gözler Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon verilerine çevrildi. Enflasyon verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının olası olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.