Penta Teknoloji'nin yılın ilk yarısındaki konsolide cirosu 10,8 milyar lira oldu

Penta Teknoloji’nin yılın ilk yarısındaki konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50'lik artışla 10,8 milyar lira oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Penta Teknoloji, karlılık ve cirodaki başarılarını yılın ikinci çeyreğinde de devam ettirdi.

Şirketin ilk 6 aylık konsolide cirosu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5'’lik artışla 10,8 milyar lira olurken, brüt karı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak toplam 764 milyon liraya ulaştı.

Yılın ilk yarısındaki FAVÖK’ü yüzde 14'lük artışla 420 milyon liraya yükselen şirketin FAVÖK marjı ise yüzde 3,9 oldu.

Şirket aynı dönemde 110 milyon lira vergi öncesi kar elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, 'Tüm Paydaşların Mutluluğu” vizyonunu benimsediklerini belirterek, bu vizyonla faaliyetler sürdürürken, istikrarlı büyümeye de devam ettiklerini aktardı.

Teknoloji ürünlerini pazara sunan tedarikçilerle bu ürünlere talep gösteren müşterilerin buluşma noktasındaki stratejik konuma dahip olduklarını kaydeden Erünsal, 'İş dünyasının değişen koşullarına uyum sağlayan ve kendini sürekli geliştiren öncü rolümüzle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Verimlilik ve karlılık odağında iş ortaklarımızla birlikte projeler üretiyor, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlarla rekabetçi pozisyonumuzu koruyoruz.' ifadelerini kullandı.

Erünsal, pazarda en zengin ürün çeşitliliğine sahip olma yolunda hızla ilerlerlediklerine dikkati çekerek, 'Şirketimizin büyüme motoru olan katma değerli hizmetlerimizi tüm süreçlerimizde uygulayarak Pazar payımızı her geçen gün artırmayı amaçlıyoruz. Türkiye'nin en köklü teknoloji dağıtıcılarından biri olarak, ülkemizin teknolojiyle gelişmesini ve dijitalleşmeyle büyümesini destekleyecek daha nice başarılara iş ortaklarımızla birlikte imza atmayı hedefliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.