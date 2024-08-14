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"Narkoçelik-32" operasyonlarında 520 şüpheli yakalandı, tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

"Narkoçelik-32" operasyonlarında 520 şüpheli yakalandı, tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

"Narkoçelik-32" operasyonlarında 520 şüpheli gözaltına alındı, 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ve 861 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 59 ilde, "zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu madde imalatçılarına" yönelik "Narkoçelik-32" operasyonları düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlar, il emniyet müdürlüklerince 1300 ekip, 3 bin 250 personel, 18 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi.

520 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ve 861 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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