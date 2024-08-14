''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim" paylaşımı çok konuşuldu! DMM'den açıklama var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bir öğretim üyesi, YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görevli bir akademisyen olarak, 2024 YKS tercih sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak geniş ilgi topladı. Yayınladığı sonuçlara göre, fizik dersinden "-1.75" net yapmasına rağmen, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nü kazanmış olduğunu bildirdi. Bu durum, akademik çevrelerde ve sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddianın manipülasyon olduğu belirtildi.

Üniversite adaylarının eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşmesinin ve eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanmasının mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu adayın, AYT matematik ve fen bilimlerinden 5.50 neti, TYT Türkçe ve sosyal bilimlerden 35.25 neti, AYT Türk dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafyadan 15 neti, toplamda 55.75 neti vardır. Adayın puanı hesaplanırken TYT'nin yüzde 40'ı AYT'nin ise yüzde 60'ı alınarak hesaplanmaktadır.

Aday yerleşebilmek için hem TYT hem de AYT puanından istifade etmektedir. Aday söz konusu fizik programına yerleşmesi için yeterli sayısal puana sahip olup, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik programına 233,72123 sayısal puanı ile yerleştiği görülmektedir."