BIST 9.921
DOLAR 33,53
EURO 36,89
ALTIN 2.658,29
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor, Arseniy Batagov'u renklerine bağladı

Trabzonspor, Arseniy Batagov'u renklerine bağladı

Trabzonspor Kulübü, savunma oyuncusu Arseniy Batagov’u kadrosuna kattığını duyurdu.

Abone ol

Transfer sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor, Nwakaeme, Lundstram, Barisic ve Draguş gibi isimlerle kadrosunu güçlendirirken, Ozan Tufan ve Cihan Çanak hamleleriyle yerli oyuncu rotasyonunu daha da sağlamlaştırdı.

Sağ bekte Meunier'in yerini Pedro Malheiro ile dolduran, savunma hattında ise Stefan Savic ile dikkatleri üzerine çeken Karadeniz ekibi, son olarak Milli oyuncu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattıktan sonra 10. transferini de savunmaya yaptı.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

Fırtına, Zorya Luhansk forması giyen 22 yaşındaki Arseniy Batagov’u renklerine bağladı.

Solak stoper için Ukrayna ekibine 2 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

KAP'A BİLDİRİLDİ

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Trabzonspor, Arseniy Batagov’un transferi konusunda FC Zorya kulubü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağladı. Bu transfer karşılığında Trabzonspor, FC Zorya kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon Dolar 4 (Dört) taksit halinde ödeyecek. Savunma oyuncusu Batagoy ise opsiyon hakkı Trabzonspor’da olmaküzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılananlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025futbol sezonunda 648.500.-EUR garanti ücret,

2025/2026futbol sezonunda 680.500.-EUR garanti ücret,

2026/2027futbol sezonunda 726.250.-EUR garanti ücret,

2027/2028futbol sezonunda 779.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyonhakkının Kulüp tarafından kullanılması halinde;

2028/2029futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecek"

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcu Arseniy Batagov’un kulübümüze kesin transferi konusunda FC Zorya ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Altun: Binlerce siyonistin Mescid-i Aksa'ya saldırmasını kınıyoruz
Fahrettin Altun: Binlerce siyonistin Mescid-i Aksa'ya saldırmasını kınıyoruz
AK Parti'den YRP'ye "şantaj" tepkisi: Köhne bir vesayet kurma çabası
AK Parti'den YRP'ye "şantaj" tepkisi: Köhne bir vesayet kurma çabası
YOİKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de toplandı
YOİKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de toplandı
Bakan Tunç: Mescid-i Aksa'ya haince yapılan baskın asla kabul edilemez
Bakan Tunç: Mescid-i Aksa'ya haince yapılan baskın asla kabul edilemez
İsrail boykotu istifa getirdi: Kahve devi Starbucks'ta kriz çıktı
İsrail boykotu istifa getirdi: Kahve devi Starbucks'ta kriz çıktı
Beşiktaş, PSG'nin orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kadrosuna kattı
Beşiktaş, PSG'nin orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kadrosuna kattı
ABD, Suudi Arabistan'a saldırı amaçlı silah satışı yasağını kaldırdı
ABD, Suudi Arabistan'a saldırı amaçlı silah satışı yasağını kaldırdı
ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Türkiye'den Mescid-i Aksa açıklaması: Ateşe benzin dökmek
Türkiye'den Mescid-i Aksa açıklaması: Ateşe benzin dökmek
Ankara'daki görüşmenin ikinci turu tamamlandı: Bakan Fidan tarih verdi!
Ankara'daki görüşmenin ikinci turu tamamlandı: Bakan Fidan tarih verdi!
Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer dedikodularına cevap
Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer dedikodularına cevap