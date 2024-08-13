ABD, Suudi Arabistan'a saldırı amaçlı silah satışı yasağını kaldırdı

ABD, Yemen'de gerçekleştirdiği operasyonlar nedeniyle Suudi Arabistan'a uygulanan saldırı amaçlı silah satışı yasağını kaldırdığını açıkladı.

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Son dönemde İsrail'in saldırgan politikaları nedeniyle giderek ısından Orta Doğu'da dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Başkan Joe Biden’ın Suudi Arabistan’a uygulanan ambargoyu resmen kaldırdığı duyuruldu.

"ORTAKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Bu gelişme hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vedant Patel, gazetecilere verdiği demeçte, "Suudi Arabistan, ABD’nin stratejik açıdan önemli bir ortağı olmayı sürdürüyor ve bu ortaklığı daha da güçlendirmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

KONVANSİYONEL SİLAHLAR DA KAPSAMA ALINABİLİR

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı, ambargonun kaldırılmasıyla birlikte Suudi Arabistan’a hava ve kara hedeflerine yönelik saldırı amaçlı mühimmat transferi konusunda görüşmelerin hız kazanacağını belirtti. Bakanlıktan üst düzey bir yetkili, yeni mühimmatların yanı sıra potansiyel konvansiyonel silah transferlerinin de yeniden değerlendirilmesi için çalışmaların başlatılacağını vurguladı. Bu adımlar, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

YEMEN'DE SİVİL KAYIPLAR ARTINCA SİLAH YASAĞI GELDİ

Suudi Arabistan’a uygulanan ambargonun kaldırılması, ABD Başkanı Joe Biden’ın 2021 yılında görevine başlamasıyla birlikte uygulanan politikadaki değişikliğe işaret ediyor. 2021 yılında Başkan Biden, Suudi Arabistan’a yönelik insan haklarını vurgulayan ve yalnızca "savunma" amaçlı silahlar gönderilmesini kapsayan bir politika uygulanacağını açıklamıştı.

Washington yönetimi, Yemen İç Savaşı sırasında bölgedeki Husi güçlerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları sırasında sivillerin öldürülmesinden dolayı Suudi Arabistan’a ambargo uyguluyordu. Ancak Birleşmiş Milletler, ABD’nin büyük desteğiyle birlikte 2022 başlarında büyük ölçüde geçerli bir ateşkes anlaşması imzalayarak, bölgedeki çatışmaları sonlandırdı.

Bu ateşkes anlaşmasının ardından Suudi Arabistan’ın, Yemen’e tek bir hava saldırısı gerçekleştirmediğinin altını çizen Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, “Suudiler anlaşmanın kendilerine düşen kısmını yerine getirdiler ve biz de üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.